В Казани зафиксировали превышение предельной нормы аммиака в 3,5 раза

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В Казани зафиксировали повышенное содержание концентрации аммиака в воздухе. В двух районах города содержание примеси выше нормы в три раза.

Как сообщает сайт Гидрометцентра РТ, примеси аммиака оказались выше нормы в районе Горьковского шоссе и на Правобулачной улице Казани. В этих районах показатели составили 0,66 мг/м3 и 0,69 мг/м3 соответственно. При этом предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м3.

Данные действительны были до семи утра 23 июня.

Ранее в Казани с началом режима самоизоляции очистился воздух. Уже в первую неделю введения режима самоизоляции в воздухе уменьшилась концентрация оксида азота на 77,8%, диоксида азота — на 42,9%, взвешенных веществ — на 17%. Это случилось за счет уменьшения потока транспорта.

