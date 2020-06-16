Итоги дня: закон об удаленке, Казань приросла землями, голосование по поправкам в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 июня.

В Госдуму внесли законопроект, который должен регулировать рынок труда в сфере удаленной работы. Его инициатором выступил президент РФ Владимир Путин, дав властям соответствующее поручение. Формально авторами документа стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие члены верхней и нижней палат российского парламента.



Сегодня в Казгордуме состоялось очередное заседание, на котором депутаты утвердили решение включить шесть земельных участков Лаишевского района в границы Казани. Также новые выборы были официально назначены на 13 сентября — единый день голосования. Обсуждался целый ряд вопросов, касающихся градостроительных норм.



Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев сегодня подробно рассказал о том, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Процедура растянута во времени — с 25 июня до 1 июля. Это сделано для того, чтобы голосующие не толпились на участках. Соблюдаться будут и все другие меры борьбы с коронавирусом.



В Совфеде предложили отказаться от длинных новогодних каникул в 2021 году из-за долгих нерабочих дней, введенных в этом году из-за пандемии COVID-19.



Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с гражданами. Однако сроки пока не названы. Известно только, что она пройдет уже после голосования по поправкам в Конституцию.



Татарстан стал лидером среди регионов по количеству выписанных штрафов в период самоизоляции. Их общее число составило 56 тысяч.



Пермский бизнесмен Рашид Габдуллин не отказался от идеи построить в Казани башню «Тюбетей Tower». Однако проект займет около двух лет, уверен он.



В Казани на двух улицах будет увеличено ограничение скорости. На Мамадышском тракте и улице Залесной оно составит 80 км/ч.

