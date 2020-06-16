Казгордума назвала дату выборов нового состава депутатов

В Казанской ратуше началась очередная сессия Казгордумы. Из 41 депутата на заседании присутствуют 36, а также руководители, должностные лица городских ведомств, прокурор и председатель избиркома Казани. Сессия проводится с соблюдением всех санитарных мер и социальной дистанции, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Депутаты дали старт избирательной кампании. Они назначили муниципальные выборы четвертого созыва на 13 сентября этого года.

«В этой работе мелочей быть не может, и призываю все службы города мобилизоваться для проведения выборов. Предстоящие выборы будут проходить по смешанной избирательной системе: половина кандидатов будут выдвигаться по одномандатным округам, вторая — по спискам политических партий», — пояснил глава города.