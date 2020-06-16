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На двух улицах Казани увеличат скоростной режим

16:44, 16.06.2020
На двух улицах Казани увеличат скоростной режим
Фото: Денис Гордийко

В Казани на двух улицах изменят скоростной режим. На Мамадышском тракте и улице Залесной скоростной режим увеличат до 80 км/ч. Об этом сообщает исполком Казани.

Новые дорожные знаки будут установлены с 17 июня.

Увеличение скоростного режима связано с рекомендацией городской комиссии по безопасности дорожного движения для увеличения пропускной способности магистралей, где отсутствуют пешеходные переходы.

Ранее в Татарстане на нескольких участках трассы М-7 разрешили движение со скоростью 110 км/ч. Движение со скоростью 110 км/ч разрешено для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны.

ОбществоАвто Татарстан
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