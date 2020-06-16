Татарстан стал лидером среди регионов по количеству выписанных штрафов в период самоизоляции

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В Татарстане за период самоизоляции выписано почти 56 тысяч штрафов. Это самый большой показатель по всей России.

Данные привела правозащитная организация «Апология протеста». Правозащитники отметили, что Татарстан стал «наиболее явным лидером полицейского конвейера». Здесь выписано 55 603 штрафа — это в два раза больше, чем в Краснодарском крае, где заведено 23 058 административных дел, регион занимает вторую строчку общероссийского рейтинга.



Всего с 1 апреля по 8 июня по России поступило 394 359 дел о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС и 15 тысяч дел по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Меньше всего административных дел в Чечне (44) и Ненецком автономном округе, где выписан всего один штраф.

«Сопоставление количества дел и количества зараженных показывает, что противодействие эпидемии репрессивными мерами нерационально — эти показатели не коррелируют друг с другом», — говорится в докладе правозащитников.



Напомним, что правоохранительные органы республики за период самоизоляции выявили 27 460 административных правонарушений. Ранее общественник Дмитрий Румянцев предложил амнистировать тех, кто получил штраф за нарушение режима самоизоляции.

