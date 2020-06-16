Путин проведет прямую линию

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с гражданами в обычном формате, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

О сроках станет известно позже, пишет ТАСС. Песков отметил, что перед голосованием по конституции 1 июля линия не планируется.

Напомним, 20 июня 2019 года состоялась 17-я «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным». Более четырех часов глава государства общался со зрителями в прямом эфире, за это время ему задали 81 вопрос. Всего поступило более 2 млн сообщений. В ходе беседы с россиянами президент сделал несколько важных заявлений. «Реальное время» собрало наиболее значимые.