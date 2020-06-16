Паспорт держим при себе, детей не приводим: как пройдет голосование о поправках в Конституцию в Татарстане

«Мы должны свести на нет все контакты»

О том, как в республике пройдет процедура общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, рассказали сегодня на брифинге в кабмине Татарстана. Подробности озвучил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Голосование будет проходить с 25 до 30 июня и 1 июля. Столько дней было выделено специально, чтобы не допустить на участках ненужного скопления избирателей. В среднем пропускная способность в УИК будет составлять от 8 до 12 человек в час.

На участках разделят маршруты для тех, кто приходит на участки, и тех, кто уже проголосовал.

На входе в УИК голосующим будут измерять температуру. А перед тем как открыть участок, эту же процедуру пройдут все, кто на нем работает (результаты термометрии будут фиксироваться в специальном журнале).

После прохождения этого «кордона» избирателей встретят дезинфицирующие коврики и антисептик для рук.

На полу будет разметка на расстоянии 1,5—2 метра для соблюдения дистанции, мебель и оборудование тоже расставят на безопасном расстоянии.

Кабины для тайного голосования будут без передней шторки. Это требование Роспотребнадзора, чтобы не было замкнутых пространств. Кондратьев уверяет, что и в этом случае легитимность все равно будет соблюдаться.

Предусмотрена обработка помещений и проветривание.

Паспорт членам комиссии в руки не передается. На время предъявления документа в развернутом виде придется немного приспустить маску (чтобы сотрудники УИК смогли идентифицировать лицо).

Желательно взять с собой средства индивидуальной защиты для себя и ручку, но если у вас их со собой не окажется, после досмотра вам обязательно предоставят все необходимое.

— Мы должны свести к минимуму все контакты, — заявил глава ЦИК РТ. — И мы бы не рекомендовали на это голосование приходить с детьми, хотя есть такая традиция.

Выезд на дом — с ящиком для голосования и СИЗ

— Также хотел бы напомнить о системе «Мобильный избиратель», которая уже опробована в нашей республике. Например, человек работает в Казани, а живет в Альметьевске. Через систему он может открепиться, сказать, что будет голосовать на том или ином участке, и с 25 июня по 1 июля проголосовать в выбранном месте. Для этого мы с 5 июня открыли все ТИКи, всех их членов протестировали и обеспечили СИЗ, — сообщил Кондратьев.

Голосование вне комиссий разделяется на два вида. Первое — бесконтактное голосование на дому.

— Для него мы специально формируем группы при каждой участковой комиссии: из состава поедут два человека. Мы также предложим [участвовать] наблюдателям, которые у нас будут везде. Оснащаем группу переносным ящиком для голосования, сейф-пакетами. Каждому избирателю предоставляется продезинфицированный, запаянный пакет с корешком из книги избирателей, бюллетень, одноразовая маска, перчатки и ручки. Пакет будет висеть на ручке двери, члены комиссии отойдут на безопасные 2 метра, избиратель заберет пакет, зайдет домой и проголосует, — рассказал председатель ЦИК РТ.

Второй вариант — голосование на улице.

— Мы сейчас детально отрабатываем с каждым районом, муниципальным образованием, с каждой участковой комиссией, где это возможно: во дворе, под навесом, в беседке или же на свежем воздухе возле УИК. Во время работы такого участка основная участковая комиссия работать не будет. Время работы этих двух участков будет разделено. 1 июля голосование во дворах не будет доступно, — сообщил Андрей Кондратьев.

Легитимность сейф-пакетов и выборочное тестирование на «корону»

Некоторые с недоверием отнеслись к использованию в процедуре голосования сейф-пакетов, однако председатель ЦИК РТ уверяет, что этот инструмент вполне легитимен.

— Для чего мы делаем сейф-пакеты: у нас сейчас 7 дней для голосования, и мы понимаем, что переносной ящик (который находится под жестким контролем) по завершении рабочего дня будет опечатываться, пломбироваться, а на следующий день в присутствии наблюдателей и членов УИК эта пломба будет сниматься. Но мы понимаем, что за 7 дней ящик может переполниться. В этом случае в присутствии всех членов УИК и наблюдателей ящик вскрывают, бюллетени перекладывают в сейф-пакеты, которые пломбируются и которые невозможно порвать. Также составляется акт УИК. Пакет не трогается до подсчета голосов. Что из того, что я рассказал, нелегитимно? — обратился к сомневающимся Кондратьев.

Еще он рассказал, что на сегодняшний день ни один член УИК не направлял заявления об отказе работы на голосовании в связи с опасениями подхватить коронавирус. Вместе с тем Кондратьев уточнил, что членов избирательной комиссии и наблюдателей будут тестировать на коронавирусную инфекцию при наличии показаний.

— Тестирование проводится, если для этого есть показания: если мы увидим, что эпидемиологическая ситуация в этом районе будет сложной, и санитарный врач даст соответствующее указание. Если мы после термометрии, после указаний врача придем к выводу, что вот этого человека нам надо протестировать, то расходы по одному члену УИК — это только те, которые на реактивы, использующиеся при тестировании. Плюс работа медика, который делает забор анализа, — прокомментировал порядок председатель Центризбиркома республики.

Школам придется одновременно справляться и с голосованием, и ЕГЭ

Помимо этого, глава ЦИК РТ рассказал о частичном наложении процедуры голосования на проведение ЕГЭ. Напомним, 29 и 30 июня пройдет пробный экзамен, 1 июля — голосование по поправкам, а 3 июля проведут первые экзамены для выпускников, поступающих в вузы.

По словам Кондратьева, графики работы комиссий на территориях школ будут меняться — их будут «разводить по времени». На время ЕГЭ участковые комиссии в школах работать не будут.

— Можете быть уверены, что СИЗ хватит на всех и безопасность будет обеспечена на максимальном уровне. Эта процедура безопаснее, чем сходить в магазин. Как вы проголосуете — решать вам, но примите участие, — завершил брифинг призывом глава ЦИК РТ.



Лина Саримова