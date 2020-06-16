Границы Казани расширили за счет участков Лаишевского района
Депутаты Казгордумы включили шесть земельных участков Лаишевского района в границы Казани.
Этот вопрос поднимался с декабря 2019 года. В начале года по этому вопросу состоялись публичные слушания в Матюшинском сельском поселении, Лаишевском муниципальном районе и муниципальном образовании Казани.
Ранее сообщалось, что в границы Казани также планируется включить территорию Научного городка Высокогорского района. По изменению границ Советского района города проведут общественные слушания.
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