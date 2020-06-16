Володин, Матвиенко и Ко внесли в Госдуму законопроект об удаленной работе

Поручение президента

27 мая во время совещания, посвященного рынку труда в условиях пандемии и его восстановлению, Владимир Путин поручил создать механизм правового регулирования удаленной занятости работников и защиты их прав.

Сегодня в Госдуму внесен законопроект об удаленной работе. Его авторы — председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие депутаты ГД и члены СФ. Законопроект определяет право «удаленного сотрудника» находиться офлайн, формулирует определения, корректирует нормы, регламентирует порядок расторжения договора с дистанционным работником.

В пояснительной записке к документу говорится, что пандемия выявила проблемы российского трудового права: до сих пор оно было недостаточно гибким, а возможности информационной коммуникации в трудовых отношениях были ограничены. Фото Максима Платонова

Будут урегулированы вопросы «полудистанционки»

В пояснительной записке к документу говорится, что пандемия выявила проблемы российского трудового права: до сих пор оно было недостаточно гибким, а возможности информационной коммуникации в трудовых отношениях были ограничены. Например, в ТК РФ до сих пор никак не прописываются ситуации временной дистанционной занятости: можно заключить обычный трудовой договор либо договор о дистанционной работе «фултайм» (в этом случае не предусматривается организация рабочего места в офисе).

В новом законопроекте появляются два новых понятия:

временная дистанционная работа;

комбинированная дистанционная работа (когда сотрудник работает периодически то на удаленке, то в офисе, на стационарно оборудованном для него месте).

В новой норме прописывается, что работодатель и сотрудник должны согласовать график работы, порядок обмена информацией, срок, в который сотрудник должен реагировать на запросы работодателя. Фото ideanomics.ru

Ликвидация несправедливости, право на личную жизнь

Чтобы защитить права сотрудников, законопроект отменяет дискриминационную норму, в соответствии с которой уволить «удаленщика» было куда легче, чем обычного офисного работника. Ведь по действующему Трудовому кодексу уволить такого сотрудника можно было из-за отсутствия у работодателя достаточного объема работы или нецелесообразности дальнейшего сотрудничества. Все эти вопросы определял работодатель.

Кроме того, в новой норме прописывается, что работодатель и сотрудник должны согласовать график работы, порядок обмена информацией, срок, в который сотрудник должен реагировать на запросы работодателя. Отдельно оговаривается право на неприкосновенность личной жизни сотрудника:

«Работник не обязан отвечать на запросы работодателя, сделанные в любой форме, вне времени, установленного порядком взаимодействия. В случае, если порядок взаимодействия не был согласован сторонами трудового договора о дистанционной работе либо работник не был ознакомлен с соответствующим локальным нормативным актом в порядке, предусмотренном настоящей главой, работник не может быть привлечен к ответственности за несвоевременный ответ или отсутствие ответа на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

После процедуры внесения законопроект будет рассматриваться Думой и профильными комитетами, обсуждаться и проходить стандартную процедуру рассмотрения в трех чтениях.

Людмила Губаева