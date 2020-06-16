Инвестор из Перми рассказал, когда в Казани будет построена башня «Тюбетей Tower»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пермский бизнесмен Рашид Габдуллин заверил, что проект по строительству башни «Тюбетей Tower» в Казани будет завершен. Инвестор считает, что объект будет сдан через два года.

По словам предпринимателя, пандемия коронавируса слегка затормозила процесс оформления участка, однако подготовка к строительству продолжается. После получения земли, учредители ООО «Тюбетей Тауэр» смогут провести конкурс на проект башни.

«Прежде чем объявлять конкурс, нужно оформить земельный участок, без этого окончательная финансовая модель не складывается. А чтобы подать заявку на выделение территории и иметь возможность заключить договор аренды, необходимо было оформить предприятие. Документы для получения земли мы разослали еще до коронавирусных событий, сейчас динамика принятия решения заторможена. На само формирование участка уйдет несколько месяцев, так что выйти на конкурс сможем в лучшем случае к лету — осени», — приводит его слова «Коммерсант».

После окончания конкурса на разработку проектно-сметной документации потребуется около 9 месяцев. Еще 9 месяцев уйдет на основной этап строительства. Далее инвестор отводит около полугода на завершение строительства и ввод башни в эксплуатацию.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с концепцией аттракциона и предложил доработать проект «Тюбетей Tower».

Напомним, по планам Габдуллина башня станет самым высоким строением в Казани, достигнув высоты в 123,5 м. Предполагается, что это будет высокое строение со смотровой площадкой. Разместить ее планируется возле стадиона «Ак Барс Арена».