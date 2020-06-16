Сенатор предложил сократить новогодние праздники в России в 2021 году

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом.

Предлагается сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. Таким образом, каникулы могут пройти с 1 по 3 января, говорится в документе, текст которого приводит «РИА Новости».



Нерабочими днями в России с сохранением заработной платы были объявлены периоды с 30 марта до 30 апреля и с 6 по 8 мая. 11 мая президент России отменил всероссийские выходные. Теперь каждый регион будет отдельно решать, когда выходить из самоизоляции, отталкиваясь от масштабов угрозы коронавирусной инфекции.