Метшин — коммунистам: «Не превращайте в балаган сессию гордумы»

Градостроительные нормативы обновили

Сегодня на XL сессии Казгордумы депутаты приняли изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Их представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Именно эти поправки и вызвали наибольший интерес народных избранников. Главный архитектор напомнила, что последние изменения вносились в конце 2018 года. Она пояснила, что новые изменения необходимы для улучшения качества городской среды. Проект неоднократно обсуждался с проектировщиками, экологами, специалистами в области городского пространства и транспорта, образования, а также с рабочей группой по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения.

Что изменится в озеленении

Предлагается учитывать при проектировании зданий общественные пространства, что позволит создавать полноценные рекреационные ядра.

Рекомендуется использовать более льготные расчеты при посадке крупномерных деревьев, чтобы увеличить их количество во дворах.

Необходимо планировать высадку деревьев на парковках (при более 100 машино-мест, на промышленных территориях).

«Учитывая стесненные условия, предлагаем использовать при расчете озеленения любые его формы», — заметила Тухватуллина. В пояснительной записке к проекту указывались эти формы — тут и озеленение стилобатов, и вертикальное озеленение, и проезд с использованием усиленного газона, и площадки для отдыха (если на них есть деревья, кустарники и газон). По каждой из таких форм в проекте прописана процентная допустимость.

Расчетное количество озелененных придомовых территорий допустимо сокращать (но не более чем на 30%), если в радиусе 500 метров или в пешей доступности не дальше 800 метров есть общественные парки, сады, скверы и бульвары. А если придомовая территория вплотную примыкает к такому общественному пространству, то площадь ее озеленения допустимо сокращать и вовсе на 50%.

Социально-бытовые площадки на крышах, велопарковки у подъездов и другое

По словам главного архитектора, вводится ряд норм, направленных на увеличение инвестиций в центр города при сохранении исторического центра, с ориентацией на развитие общественных пространств. Поправки рекомендуют застройщикам разрабатывать более наполненные и продуманные проекты территорий, включая объемно-пространственные решения застройки с использованием эскизов застройки и 3D-моделирования.

— Больше не требуется разрешения на отклонение от предельных параметров по эскизам отдельных объектов в случае подтверждения их соответствия, непревышения параметров, заложенных в планировке территорий. Это позволит примерно на полгода сократить время получения разрешительной документации на строительство, — заявила Тухватуллина.

Вот некоторые новые градостроительные нормативы, которые одобрили сегодня депутаты на сессии.

Во встроенных и пристроенных помещениях жилых домов допускается размещение детских дошкольных учреждений, библиотек, подростковых клубов, объектов обеспечения внутреннего правопорядка, поликлиник — при условии их расположения в помещениях муниципальной или госсобственности РТ.

Можно размещать социально-бытовые площадки (но не более 50% от нормативного количества), за исключением детских игровых, на крышах домов — над нежилыми помещениями, при условии соблюдения требований безопасности.

Вводятся новые требования для жилищного строительства: велопарковки, велобоксы по возможности должны располагаться максимально близко к входным группам.

Запрещается размещать АЗС на пересечениях улиц общегородского и районного значения.

В местные нормативы вводится новый запрет: во внутриквартальной жилой застройке нельзя размещать отдельно стоящие объекты нежилого назначения, за исключением объектов, направленных на удовлетворение потребностей жителей квартала (например, это могут быть спортивные сооружения, инженерные объекты, библиотеки, подростковые клубы и т. д.).

При формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона допускается уменьшать (не более чем на 50%) на участке жилого дома удельные размеры площадок для занятий физкультурой, площадок для отдыха взрослого населения, но только если в радиусе не более 500 метров или в пешей доступности не более 800 метров есть общественные озелененные территории (парки, сады, скверы, бульвары). Если жилой дом находится на исторической территории, то такие площадки можно вовсе не предусматривать.

В случае наличия в радиусе доступности не более 500 м или пешеходной доступности 800 м сквера, парка с обустроенной физкультурно-оздоровительной зоной (тренажеры, площадка воркаута, обустроенные дорожки с беговым маршрутом) допускается уменьшать удельные размеры площадок для занятий физкультурой на 30%. Но общий процент сокращений не должен превышать 60% от нормативного.

— Нормативы — мобильный документ, а процесс оформления разрешительной документации длителен. Считаем необходимым оговорить возможность применения к строительству объектов нормативов, действующих при разработке проекта планировки территорий либо при получении разрешения на строительство. Данные правила позволят решить проблему сложных домов-долгостроев, — заметила докладчица.

«Надо было работать на комиссии, а не здесь красоваться»

— Такое ощущение, как будто вдохновлялись Оруэллом с его известной антиутопией. В документации по всем позициям — сокращение площади и озеленения, и парковок, в ряде случаев — до 60%. Вплоть до того, что объекты социального назначения будут размешены на крышах домов. Такое ощущение, что писалось под диктовку тех, кто хочет ухудшить жизнь горожан. Это чистой воды оптимизация в интересах строительного комплекса. Вертикальное озеленение, цветочки на окнах не могут заменить общественное пространство, — возмутился депутат от КПРФ Алексей Серов.

— Если внимательно документ читали и пришли бы на обсуждение, эти вопросы все задавали, можно было все обсудить, — парировала Ильсияр Тухватуллина. — Вертикальное озеленение предлагаем в историческом центре, где есть участки настолько маленькие, что невозможно ничего озеленить. Предлагаем озеленить хотя бы фасад или территорию рядом с ним. На территориях, прилегающих к большим паркам, — только в этом случае предлагаем сокращать процент озеленения. Таким образом стимулируем застройщиков создавать новые большие пространства. На 60% сокращение — если парк прилегает к участку. Дочитайте документ.

— Происходит некая подмена понятий, — не успокаивалась однопартиец Серова, депутат Динара Халимдарова. — Позволяется сокращать площадь озеленений до 50%, при этом включается до 5% зеленых зон на парковках. Мы же понимаем, газоны не зеленые территории. При этом дети должны играть где-то на крышах, это даже с точки безопасности не совсем правильно.

— Безопасность обязательно соблюдается. «Крыша» — имеется в виду стилобат. Внешне даже можете не понимать, что находитесь на крыше. Каким образом это решается, зависит от проектировщика. Выглядят хорошо, люди не жаловались, — ответила главный архитектор.

— Вопрос задайте. Если есть желание выступить, надо выходить и выступать. Не превращайте в балаган сессию гордумы, — обратился к Халимдаровой глава города. — Надо было работать на комиссии, а не здесь красоваться. У нас есть рабочие органы, градсовет, куда входят профессионалы, наши заслуженные архитекторы города, молодые и постарше, общественные организации — все это обсуждается, все направлено только на одно: чтобы архитектурный облик Казани был одним из лучших не только в стране, но и за ее пределами. И там, безусловно, это не площадка, чтобы в следующий депутатский состав пройти, а можно получить исчерпывающие ответы на вопросы. Не надо делать, как будто вы только радеете за архитектурный облик Казани. Не подвергайте незаслуженному неуважению авторитетное архитектурное сообщество. Не надо переворачивать с ног на голову: вы одна тут задумались, что на крыше дети не должны играть? Не надо превращать в театр абсурда серьезное обсуждение документа, — пресек нападки на новые нормативы Метшин.

Екатерина Аблаева