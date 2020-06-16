Метшин — коммунистам: «Не превращайте в балаган сессию гордумы»
Градостроительные нормативы обновили
Сегодня на XL сессии Казгордумы депутаты приняли изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Их представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Именно эти поправки и вызвали наибольший интерес народных избранников. Главный архитектор напомнила, что последние изменения вносились в конце 2018 года. Она пояснила, что новые изменения необходимы для улучшения качества городской среды. Проект неоднократно обсуждался с проектировщиками, экологами, специалистами в области городского пространства и транспорта, образования, а также с рабочей группой по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения.
Что изменится в озеленении
- Предлагается учитывать при проектировании зданий общественные пространства, что позволит создавать полноценные рекреационные ядра.
- Рекомендуется использовать более льготные расчеты при посадке крупномерных деревьев, чтобы увеличить их количество во дворах.
- Необходимо планировать высадку деревьев на парковках (при более 100 машино-мест, на промышленных территориях).
- «Учитывая стесненные условия, предлагаем использовать при расчете озеленения любые его формы», — заметила Тухватуллина. В пояснительной записке к проекту указывались эти формы — тут и озеленение стилобатов, и вертикальное озеленение, и проезд с использованием усиленного газона, и площадки для отдыха (если на них есть деревья, кустарники и газон). По каждой из таких форм в проекте прописана процентная допустимость.
- Расчетное количество озелененных придомовых территорий допустимо сокращать (но не более чем на 30%), если в радиусе 500 метров или в пешей доступности не дальше 800 метров есть общественные парки, сады, скверы и бульвары. А если придомовая территория вплотную примыкает к такому общественному пространству, то площадь ее озеленения допустимо сокращать и вовсе на 50%.
Социально-бытовые площадки на крышах, велопарковки у подъездов и другое
По словам главного архитектора, вводится ряд норм, направленных на увеличение инвестиций в центр города при сохранении исторического центра, с ориентацией на развитие общественных пространств. Поправки рекомендуют застройщикам разрабатывать более наполненные и продуманные проекты территорий, включая объемно-пространственные решения застройки с использованием эскизов застройки и 3D-моделирования.
— Больше не требуется разрешения на отклонение от предельных параметров по эскизам отдельных объектов в случае подтверждения их соответствия, непревышения параметров, заложенных в планировке территорий. Это позволит примерно на полгода сократить время получения разрешительной документации на строительство, — заявила Тухватуллина.
Вот некоторые новые градостроительные нормативы, которые одобрили сегодня депутаты на сессии.
- Во встроенных и пристроенных помещениях жилых домов допускается размещение детских дошкольных учреждений, библиотек, подростковых клубов, объектов обеспечения внутреннего правопорядка, поликлиник — при условии их расположения в помещениях муниципальной или госсобственности РТ.
- Можно размещать социально-бытовые площадки (но не более 50% от нормативного количества), за исключением детских игровых, на крышах домов — над нежилыми помещениями, при условии соблюдения требований безопасности.
- Вводятся новые требования для жилищного строительства: велопарковки, велобоксы по возможности должны располагаться максимально близко к входным группам.
- Запрещается размещать АЗС на пересечениях улиц общегородского и районного значения.
- В местные нормативы вводится новый запрет: во внутриквартальной жилой застройке нельзя размещать отдельно стоящие объекты нежилого назначения, за исключением объектов, направленных на удовлетворение потребностей жителей квартала (например, это могут быть спортивные сооружения, инженерные объекты, библиотеки, подростковые клубы и т. д.).
- При формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона допускается уменьшать (не более чем на 50%) на участке жилого дома удельные размеры площадок для занятий физкультурой, площадок для отдыха взрослого населения, но только если в радиусе не более 500 метров или в пешей доступности не более 800 метров есть общественные озелененные территории (парки, сады, скверы, бульвары). Если жилой дом находится на исторической территории, то такие площадки можно вовсе не предусматривать.
- В случае наличия в радиусе доступности не более 500 м или пешеходной доступности 800 м сквера, парка с обустроенной физкультурно-оздоровительной зоной (тренажеры, площадка воркаута, обустроенные дорожки с беговым маршрутом) допускается уменьшать удельные размеры площадок для занятий физкультурой на 30%. Но общий процент сокращений не должен превышать 60% от нормативного.
— Нормативы — мобильный документ, а процесс оформления разрешительной документации длителен. Считаем необходимым оговорить возможность применения к строительству объектов нормативов, действующих при разработке проекта планировки территорий либо при получении разрешения на строительство. Данные правила позволят решить проблему сложных домов-долгостроев, — заметила докладчица.
«Надо было работать на комиссии, а не здесь красоваться»
— Такое ощущение, как будто вдохновлялись Оруэллом с его известной антиутопией. В документации по всем позициям — сокращение площади и озеленения, и парковок, в ряде случаев — до 60%. Вплоть до того, что объекты социального назначения будут размешены на крышах домов. Такое ощущение, что писалось под диктовку тех, кто хочет ухудшить жизнь горожан. Это чистой воды оптимизация в интересах строительного комплекса. Вертикальное озеленение, цветочки на окнах не могут заменить общественное пространство, — возмутился депутат от КПРФ Алексей Серов.
— Если внимательно документ читали и пришли бы на обсуждение, эти вопросы все задавали, можно было все обсудить, — парировала Ильсияр Тухватуллина. — Вертикальное озеленение предлагаем в историческом центре, где есть участки настолько маленькие, что невозможно ничего озеленить. Предлагаем озеленить хотя бы фасад или территорию рядом с ним. На территориях, прилегающих к большим паркам, — только в этом случае предлагаем сокращать процент озеленения. Таким образом стимулируем застройщиков создавать новые большие пространства. На 60% сокращение — если парк прилегает к участку. Дочитайте документ.
— Происходит некая подмена понятий, — не успокаивалась однопартиец Серова, депутат Динара Халимдарова. — Позволяется сокращать площадь озеленений до 50%, при этом включается до 5% зеленых зон на парковках. Мы же понимаем, газоны не зеленые территории. При этом дети должны играть где-то на крышах, это даже с точки безопасности не совсем правильно.
— Безопасность обязательно соблюдается. «Крыша» — имеется в виду стилобат. Внешне даже можете не понимать, что находитесь на крыше. Каким образом это решается, зависит от проектировщика. Выглядят хорошо, люди не жаловались, — ответила главный архитектор.
— Вопрос задайте. Если есть желание выступить, надо выходить и выступать. Не превращайте в балаган сессию гордумы, — обратился к Халимдаровой глава города. — Надо было работать на комиссии, а не здесь красоваться. У нас есть рабочие органы, градсовет, куда входят профессионалы, наши заслуженные архитекторы города, молодые и постарше, общественные организации — все это обсуждается, все направлено только на одно: чтобы архитектурный облик Казани был одним из лучших не только в стране, но и за ее пределами. И там, безусловно, это не площадка, чтобы в следующий депутатский состав пройти, а можно получить исчерпывающие ответы на вопросы. Не надо делать, как будто вы только радеете за архитектурный облик Казани. Не подвергайте незаслуженному неуважению авторитетное архитектурное сообщество. Не надо переворачивать с ног на голову: вы одна тут задумались, что на крыше дети не должны играть? Не надо превращать в театр абсурда серьезное обсуждение документа, — пресек нападки на новые нормативы Метшин.
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