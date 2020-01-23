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Итоги дня: татарстанцы во власти, полицейские из Арска и коронавирус

19:00, 23.01.2020
Итоги дня: татарстанцы во власти, полицейские из Арска и коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 января.

Стало известно, что на посту вице-премьера Марат Хуснуллин будет курировать сферу строительства, дорог, транспорта и ипотеки.
Ирек Файзуллин, перешедший в федеральный Минстрой, займется вопросами госуслуг и разрешительной деятельности министерства.
Стало также известно, что депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов больше не возглавляет думский комитет по делам национальностей.

Сегодня в Арском районе РТ задержали трех полицейских. Они подозреваются в получении денег за посредничество при получении водительских прав.

В Роспотребнадзоре рассказали, как Татарстан защищен от коронавируса. Меры безопасности усилены в аэропортах «Казань» и «Бегишево». На сегодня в Китае заразились уже 600 человек, два города полностью блокированы. Вероятным источником болезни ученые назвали съедобных змей.

Из отчета руководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Марины Патяшиной стало известно, что в казанских парках живет непозволительно много грызунов. Например, в Горкинско-Ометьевском лесу их численность превышает норму в 11 раз.

Тем временем власти Казани передумали строить канатную дорогу от «Корстона» до «Ак Барс Арены». В исполкоме наконец сдались и признали утратившим силу постановление о подготовке межевания земли для строительства «канатки».

Также мэрия решила снести незаконные киоски в переходе на станции «Площадь Тукая». Всего планируется ликвидировать 74 самовольные постройки, в том числе 24 павильона в переходе.

ФАС представила концепцию проекта постановления о предустановке российского ПО.

ФСБ нашла, откуда рассылались массовые сообщения о минировании. По крайней мере с ноября 2019 года. Ведомство отчиталось о блокировке сервиса Startmail.com в Нидерландах.

Общество
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