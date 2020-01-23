В подземном пешеходном переходе на Площади Тукая в Казани снесут около 30 торговых павильонов

В Казани снесут 74 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Соответствующее распоряжение замруководителя исполкома города было опубликовано в сборнике документов мэрии.

Так, будут снесены 27 торговых павильонов в подземном пешеходном переходе на улице Площадь Тукая. Мера связана с тем, что их собственник (владелец) не установлен. Павильоны должны быть снесены до 28 января.

Также снесут 47 торговых объектов на улицах Батыршина, Чуйкова, Ломжинская и т.д.

Ранее в конце декабря 2019 года сообщалось, что в Казани снесут 9 незаконно установленных павильонов.