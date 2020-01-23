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ФСБ вычислила сервис, рассылавший сообщения о минировании российских судов, школ, больниц

10:38, 23.01.2020
ФСБ вычислила сервис, рассылавший сообщения о минировании российских судов, школ, больниц
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Федеральная служба безопасности нашла сервис Startmail.com в Нидерландах, с которого были разосланы сообщения о минировании российских судов, школ, больниц.

«С 28 ноября 2019 года с этого сайта на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Доступ к сервису был заблокирован сегодня.

Ранее полицейские задержали злоумышленника, который сообщил о заложенной бомбе в Международном аэропорту «Уфа». Инцидент произошел 11 января. Сообщение было ложным.

Происшествия
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