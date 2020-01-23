ФАС назвала правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила концепцию проекта постановления о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Согласно концепции, на смартфонах и планшетах должны быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы (кроме планшетов). На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплексов, говорится в сообщении на сайте ФАС.

Для смартфонов предустановку российского софта сделают обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, а для телевизоров — с 1 июля 2023 года.

Как сообщает источник РБК, ФАС не будет создавать перечень конкретных приложений от конкретных разработчиков, так как это нарушает закон о конкуренции. Производители гаджетов будут сами выбирать софт исходя из требований.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Новым законом запрещается продавать с 1 июля 2020 года отдельные виды «технически сложных товаров» без предписанного правительством российского программного обеспечения.

СМИ также сообщали, что примерно пять российских приложений должны будут предустанавливаться на гаджеты, а точный список таких приложении появится в июле 2020 года.