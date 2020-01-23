В Казани передумали строить канатную дорогу от «Корстона» до «Ак Барс Арены»

Фото: Максим Платонов

Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин признал утратившим силу постановление от 02.06.2016 №2266 «О подготовке проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Канатная дорога от «ГТРК «Корстон» к стадиону «Казань Арена».

Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии. Оно вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть сегодняшнего дня.

Напомним, что в 2016 году в инвестиционный план РТ внесли проект строительства двух канатных дорог, одна из которых должна была пройти от «Корстона» до «Казань Арены» (новое название — «Ак Барс Арена»). Позже «Реальное время» писало об отсутствии финансирования проектов.

При этом в перечень из более 120 приоритетных инвестиционных проектов на 2019 год она также вошла.