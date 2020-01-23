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Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей

07:54, 23.01.2020
Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Депутат Государственной думы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов покинул пост председателя Комитета ГД по делам национальностей. Должность занял депутат Госдумы Олег Николаев.

О кадровых перестановках сообщает сайт Государственной думы РФ. Сообщается, что Ильдар Гильмутдинов стал первым заместителем председателя Комитета ГД по делам национальностей.

Ранее Ирек Файзуллин получил пост заместителя главы Минстроя РФ.

Общество Татарстан
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