Роспотребнадзор рассказал, как защищают Татарстан от коронавируса

В двух аэропортах Татарстана «Казань» и «Нижнекамск «Бегишево» усилены меры безопасности по недопущению распространения коронавируса.

Управление Роспотребнадзора РТ вместе с работниками аэропорта отработало алгоритм действий при подозрении на коронавирусную инфекцию. В пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль.

Отметим, что в Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек. Вчера в России заподозрили сразу два случая заражения, но они не подтвердились.

