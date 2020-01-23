Роспотребнадзор: численность грызунов в Горкинско-Ометьевском лесу в 11 раз превышает норму

Численность грызунов в Горкинско-Ометьевском лесу, по данным Управления Роспотребнадзора РТ, в 11 раз превышает норму.

На данный момент в Татарстане есть порядка 200 парков, скверов и организованных мест отдыха, однако внушительная их часть находится в «неудовлетворительном санитарном состоянии». Так, в прошлом году каждый десятый обратившийся за медицинской помощью в связи с присасыванием клеща считал, что подцепил его при посещении парков или скверов.

«Проблемным в данном отношении оказался любимый многими Горкинско-Ометьевский лес Казани, где в результате (наличия) большого количества листвы и валежника в силу природных особенностей леса была зафиксирована рекордная численность грызунов, что повлекло большое количество жалоб горожан», — заявила глава Роспотребнадзора Мария Патяшина.