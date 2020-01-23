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Роспотребнадзор: численность грызунов в Горкинско-Ометьевском лесу в 11 раз превышает норму

14:13, 23.01.2020 2
Роспотребнадзор: численность грызунов в Горкинско-Ометьевском лесу в 11 раз превышает норму
Фото: kzn.ru

Численность грызунов в Горкинско-Ометьевском лесу, по данным Управления Роспотребнадзора РТ, в 11 раз превышает норму.

На данный момент в Татарстане есть порядка 200 парков, скверов и организованных мест отдыха, однако внушительная их часть находится в «неудовлетворительном санитарном состоянии». Так, в прошлом году каждый десятый обратившийся за медицинской помощью в связи с присасыванием клеща считал, что подцепил его при посещении парков или скверов.

«Проблемным в данном отношении оказался любимый многими Горкинско-Ометьевский лес Казани, где в результате (наличия) большого количества листвы и валежника в силу природных особенностей леса была зафиксирована рекордная численность грызунов, что повлекло большое количество жалоб горожан», — заявила глава Роспотребнадзора Мария Патяшина.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:25
    какая-то мешанина в тексте: клещи и грызуны как будто одно и то же... и вообще не понятно о каких грызунах речь? мыши? крысы? или безобидные белки?
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  • Анонимно 14:57
    Там они были со времен мясокомбината, а после его закрытия стало еще больше, но потом пришли люди...
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