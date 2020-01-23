В Арском районе задержали трех полицейских — их подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения

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Оперативники ОРЧ собственной безопасности МВД по Татарстану задержали троих сотрудников ОМВД России по Арскому району. Они подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения.

Установлено, что деньги были переданы посредникам за содействие в сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. Причастность сотрудников полиции к противоправным действиям устанавливается, назначена служебная проверка.

В случае установления вины сотрудники будут уволены, а также понесут наказание. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители, сообщает «Арск-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.