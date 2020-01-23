В Минстрое РФ назвали направления, которые будет курировать Файзуллин

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин будет курировать реализацию проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Ранее эти сферы были закреплены за бывшим первым замминистра Леонидом Ставицким.

«Учитывая те задачи, которые стоят перед Минстроем по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», после консультаций с вице-премьером Маратом Хуснуллиным функционал первого заместителя может быть расширен», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минстроя.

Также назначение Файзуллина прокомментировала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, он был одним из самых активных участников в части решения вопросов, связанных с переходом на эскроу-счета.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Файзуллина на должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ирек Файзуллин родился в Казани в 1962 году. С 2010 года он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.