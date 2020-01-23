Ученые нашли распространителя нового китайского коронавируса

Исследователи выяснили, что источником нового коронавируса, распространяющегося в Китае, могут быть съедобные змеи. Предположительно, он начал распространяться через южнокитайского многополосого крайта и китайскую кобру.

Эти змеи продавались на рынке в Ухане, который считается эпицентром распространения вируса, сообщает CNN.

Ранее ученые предположили, что источником вируса 2019-nCoV могла стать летучая мышь. При этом возможно, что змеи заразились как раз от летучих мышей.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Китае были изолированы два города: Ухань и Хуанган. Число заболевших уже превысило 600 человек.