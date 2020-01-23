СМИ: Хуснуллин будет курировать в правительстве транспорт

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства, получит также часть полномочий по ведению «дорожной», транспортной и ипотечной тематики.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, «у Хуснуллина как бывшего вице-мэра Москвы есть экспертиза в этой сфере». Также он готов взять на себя координацию строительной инвестполитики и развития рынка стройматериалов, «разносить два вопроса по разным вице-премьерам было бы неэффективно».

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин стал вице-премьером нового правительства России. В 2001 году он начал работать министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти 10 лет курировал строительный блок в регионе.