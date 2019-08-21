Итоги дня: истории успеха WorldSkills, цена Гренландии и бабье лето

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 августа.

С 23 по 31 августа в кинотеатре «Мир» в Казани пройдет «Неделя татарстанского кино». На суд зрителей представят фильмы, снятые татарстанскими режиссерами за последние два года. При этом в Татарстане продолжают снимать и другие картины. В частности, 24 августа завершается первый этап съемок фильма «День эчпочмака, или Самый лучший папа» о трактористе, который любит танцевать. Подробнее о татарском кинематографе — в материале «Реального времени».



Организаторы WorldSkills Kazan рассказали, как именно пройдет чемпионат, каким образом молодые профессионалы попадают в систему WorldSkills и чего могут достигнуть. Например, как участники ЧМ, не обязательно занявшие призовые места, устраивались на руководящие должности, подчас в транснациональные корпорации.



Кроме того, в Казани прошла самая массовая в истории туристическая экскурсия в преддверии WorldSkills — ее посетили почти 2 тысячи человек.



И еще одна новость с WorldSkills: на церемонии открытия чемпионата будут использовать технологии дополненной реальности.



Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров, она исчисляется миллиардами рублей.



СМИ рассказали, сколько США хотели заплатить за Гренландию. Эта сумма исчисляется сотнями миллионов долларов в год.



Ликвидация радиоактивного загрязнения Чистопольского часового завода обойдется в 32,5 млн рублей. Работы по устранению проведет ФГУП «РосРАО».

Российская госкомпания — оператор по обращению с отходами выбрала претендентов на господдержку, среди них — три проекта из Башкирии.



В Гидрометцентре рассказали: бабье лето в России обязательно будет.



Республиканское МЧС вновь предупредило татарстанцев о тумане.

