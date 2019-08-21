Неделя с «Татаркино» — в Казани покажут «Байгал», «Муллу» и премьеру «Эпипэ»

Кинопоказы картин татарстанских режиссеров пройдут в кинотеатре «Мир» с 23 по 31 августа

С 23 по 31 августа в кинотеатре «Мир» в Казани пройдет «Неделя татарстанского кино». На суд зрителей представят фильмы, снятые татарстанскими режиссерами за последние два года. Завершится акция премьерой ленты Ильшата Рахимбая «Эпипэ», в которой снялись звезды татарской эстрады и татарского театра. Об этом рассказала сегодня на брифинге директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В Татарстане продолжают снимать и другие картины. В частности, 24 августа завершается первый этап съемок фильма «День эчпочмака, или Самый лучший папа» о татарском трактористе, который любит танцевать. Помочь с финансированием фильма обещал Рустам Минниханов, президент называл сумму в 10 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Фильм о танцующем трактористе

Съемки нового фильма «Өчпочмак көне» («День эчпочмака, или Самый лучший папа») проходят в селе Большие Атряси Тетюшского района. Как рассказала директор фонда «Инновация», продюсер картины Галина Галицкая на пресс-конференции в «Татар-информ», в основу сюжета легла реальная история из жизни народного артиста Татарстана Ильдуса Габдрахманова.

— Это фильм о трактористе, который любит танцевать. Актер Камаловского театра Ильдус Габдрахманов, который рос в деревне, как-то рассказал, что мальчиком очень хотел быть водителем грузовика. А еще ему нравилось выступать — танцевать на сцене народного театра. И руководитель этого театра буквально заставила его сдать экзамены. Он закончил Щепкинское училище и стал народным артистом Татарстана, артистом Камаловского театра. Это его человеческая история, — отметила Галина Галицкая.

Теперь Ильдус Габдрахманов — а именно он исполняет главную роль Бахти в фильме «День эчпочмака, или Самый лучший папа» — снова рулит трактором, правда только на съемочной площадке. Управлять этим транспортным средством его научили еще в детстве.

Режиссером фильма «День эчпочмака, или Самый лучший папа» стал Салават Юзеев.

Фото tatar-inform.ru

Мы снимаем натуру и сельскую местность. Когда мы получим основное финансирование, мы начнем снимать в Казани сложные сцены в сложных декорациях

«Снимаем, еще не получив субсидии»

Главная женская роль в фильме досталась актрисе театра и кино из Москвы Эльвире Болговой. Для фильма она выучила роль на татарском языке. Также в фильме снимаются Марта Носова — чемпионка Европы по спортивным танцам, Рушанья Юкачева — заслуженная артистка РТ и юные актрисы театра Нур, а также приглашенные российские звезды. Последние сыграют самих себя.



— Мы снимаем натуру и сельскую местность. Когда мы получим основное финансирование, мы начнем снимать в Казани сложные сцены в сложных декорациях. Там будет праздник эчпочмака и соревнование по поеданию эчпочмаков. А лирическую часть комедии и финал мы снимаем сейчас в деревне Зур Әтрәч (Большие Атряси). Сейчас мы снимаем, еще не получив государственные субсидии, — рассказала Галина Галицкая.

По ее словам, съемки в Тетюшском районе должны завершиться 24 августа, после чего будет сделан перерыв, когда должен будет решиться вопрос с финансированием. Галицкая отметила, что 10 млн рублей обещал выделить президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ильшат Рахимбай представит свой новый фильм

Надо сказать, что в Татарстане за последние годы уже успели наснимать немало фильмов, и желающие смогут увидеть многие из них уже на следующей неделе. С 23 по 31 августа в Казани в кинотеатре «Мир» пройдет Неделя татарстанского кино. Как рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, будут показаны фильмы, снятые в Татарстане за последние два года. Посещение фильма стоит 100 рублей.

Церемония открытия недели татарстанского кино пройдет 23 августа в сквере Аксенова. В тот же вечер в «Мире» покажут документальный фильм Салавата Юзеева «Шихаб хазрат». Он снят в формате велосипедной экскурсии по местам, связанным с татарским мыслителем и богословом Шигабутдином Марджани.

Как рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, будут показаны фильмы, снятые в Татарстане за последние два года. Фото tatar-inform.ru

В последний день Недели татарстанского кино состоится премьера первой татарской музыкальной кинокомедии «Эпипэ», которую снял молодой режиссер Ильшат Рахимбай. В фильме снимались звезды татарской эстрады и татарских театров — Фирдус Тямаев, Elvin Grey, Алина Шарипжанова, Алсу Абульханова, Диля Нигматуллина, трио «Зу-ляй-ля», дуэт «Фарида-Алсу», Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Рустем Гайзатуллин и другие.

Весь сентябрь эти фильмы будут показываться жителям районов Татарстана, затем картины представят в местах компактного проживания татар. В частности, в Москве, Тюмени, в республиках Узбекистан, Кыргызстан и т. д.

Полная программа Недели татарстанского кино выглядит следующим образом:

23 августа, 18.00 — «Шихаб Хазрат» (фильм о Шигабутдине Марджани, режиссер — Салават Юзеев);

— «Шихаб Хазрат» (фильм о Шигабутдине Марджани, режиссер — Салават Юзеев); 24 августа, 18.00 — «Мулла» (по мотивам произведения Туфана Миннуллина, режиссеры — Рамиль Фазлеев и Амир Галиаскаров);

— «Мулла» (по мотивам произведения Туфана Миннуллина, режиссеры — Рамиль Фазлеев и Амир Галиаскаров); 25 августа, 11.00 — «И в шутку, и всерьез» (Эдуард Габидуллин);

— «И в шутку, и всерьез» (Эдуард Габидуллин); 25 августа, 15.00 — «Водяная» (Алексей Барыкин);

— «Водяная» (Алексей Барыкин); 26 августа, 18.00 — «Инсаф» (по пьесе Рабита Батуллы «Прости меня, мама», режиссер — Фарид Давлетшин);

— «Инсаф» (по пьесе Рабита Батуллы «Прости меня, мама», режиссер — Фарид Давлетшин); 27 августа, 18.00 — «Остазбикә» (Ренат Каримов-Сайга);

— «Остазбикә» (Ренат Каримов-Сайга); 27 августа, 19.05 — «Нигез йорт» — «Отчий дом» (Насур Юрушбаев, Амир Галиаскаров);

— «Нигез йорт» — «Отчий дом» (Насур Юрушбаев, Амир Галиаскаров); 28 августа, 18.00 — «Волчий яр» (короткометражный фильм Амира Галиаскарова);

— «Волчий яр» (короткометражный фильм Амира Галиаскарова); 28 августа, 18.45 — «Җиде малай» (Рафиль Галимуллин, Марсель Махумутов);

— «Җиде малай» (Рафиль Галимуллин, Марсель Махумутов); 29 августа, 18.00 — «Байгал» (Ильдар Ягафаров);

— «Байгал» (Ильдар Ягафаров); 30 августа, 18.00 — «La Primavera» (Светлана Серова);

— «La Primavera» (Светлана Серова); 30 августа, 19.05 — «Сложный узор» (Документальный фильм Ильшата Рахимбая о Гульзаде Сафиуллиной);

— «Сложный узор» (Документальный фильм Ильшата Рахимбая о Гульзаде Сафиуллиной); 31 августа, 19.00 — «Эпипэ» (Ильшат Рахимбай).