В Казани прошла самая массовая в истории туристическая экскурсия в преддверии WorldSkills

Обзорную экскурсию по Казани посетили почти 2 тыс. участников и гостей чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills.

Это является абсолютным рекордом организации экскурсии по Казани для такого количества человек одновременно, передает пресс-служба госкомитета Татарстана по туризму в среду со ссылкой на слова председателя ведомства Сергея Иванова.

Гости Казани ознакомились с городом на обзорной экскурсии, а также посетили Казанский кремль и Старо-Татарскую слободу.

Напомним, что завтра в Казани стартует 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Торжественная церемония открытия ЧМ пройдет на стадионе «Казань Арена» в 19.00, а сами состязания будут идти на площадке выставочного центра «Казань Экспо», где сейчас идут последние приготовления к встрече гостей.