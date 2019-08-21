Истории успеха WorldSkills: из ирландской деревни и российского колледжа — в шефы и мировую корпорацию
Организаторы WorldSkills Kazan рассказали, как будут проходить соревнования, и раскрыли истории успеха победителей чемпионата прошлых лет
До начала соревнований WorldSkills Kazan остался всего день, и уже сейчас участники прибывают на места соревнований, чтобы подготовиться. Между тем организаторы WorldSkills Kazan рассказали, как именно пройдет чемпионат, каким образом молодые профессионалы попадают в систему WorldSkills и чего могут достигнуть. Например, как участники ЧМ, не обязательно занявшие призовые места, устраивались на руководящие должности, подчас в транснациональные корпорации. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
Участники должны работать быстро и чисто
Уже завтра состоится открытие WorldSkills Kazan, и в МУ «Казань Экспо» идут последние приготовления к соревнованиям. Соревнования по 56 различным компетенциям будут проходить в шести секторах, и, несмотря на большие площади центра, компетенции соседствуют довольно плотно: от поваров и кондитеров рукой подать до специалистов по электронике. Сегодня у участников подготовительный день — они прибывают на площадку, чтобы посмотреть, как работает оборудование, приноровиться к нему, разложить свои инструменты.
Экскурсию для журналистов по площадке сегодня проводила Анна Прокопеня, чемпион российского этапа WorldSkills в 2015 году по направлению «Кондитерское дело». Первым делом она рассказала о заданиях, которые предстоят участникам. Здесь эти задания называют test project. Они составлены так, чтобы охватить все направления профессии.
— Test project’ы состоят из модулей. В моей компетенции, «Кондитерское дело», это шесть модулей. Это приготовление карамели, торта, лепка, шоколад, миниатюра и модуль f — это таинственное задание. Вообще «таинственные задания» могут составлять от 30 до 100% задач, и зачастую участники, приезжая на соревнования, не знают, что им потребуется сделать, — объясняет она.
Экскурсию для журналистов по площадке сегодня проводила Анна Прокопеня, чемпион российского этапа WorldSkills в 2015 году по направлению «Кондитерское дело»
Участник могут взять с собой ограниченное количество инструментов. При этом за отведенное время (у тех же кондитеров это четыре часа) участник должен не только разложиться и выполнить задачу, но и навести идеальный порядок на рабочем месте — это тоже оценивается.
К слову, оценивают участников те эксперты, которые тренировали команды перед чемпионатом. Естественно, они не могут оценивать команду собственной сборной — только конкурентов. Оценки заносятся в электронную систему и оглашаются только в последний момент: на церемонии закрытия чемпионата.
Сотни тысяч листов, десятки тысяч метров кабеля и кофемашина
Между делом Прокопеня привела несколько интересных чисел о том, что включают в заявку участники по тем или иным направлениям. К примеру, для соревнований потребуется 150 тысяч листов бумаги для компетенции «Технология печати». Еще участникам понадобится 1 944 стакана и тысяча коктейльных трубочек (для компетенции «Ресторанный сервис»), 30 400 шурупов, 450 поварских колпаков, свыше 24 тысяч цветков, 22 дрона, два вертолета и 35 тысяч метров кабеля (по длине это четыре высоты Эвереста)
Но есть три вещи, которые присутствуют в каждой заявке, — как минимум две из них довольно неочевидны. Для каждого соревновательного места поставляется огнетушитель, набор шариковых ручек и… кофе-машина. Вне зависимости от того, пьют участник кофе или нет, — бодрящий напиток должен быть.
Как молодые профессионалы приходят в WorldSkills…
Прокопеня рассказала свою историю прихода в WorldSkills. После школы она поступила в колледж — ей хотелось быть поваром («Это способ реально менять мир! Если у человека был плохой день, я могу приготовить ему еду, и его день станет хорошим», — объясняет она выбор профессии). Однако сама учеба казалась ей довольно скучной. Тот момент, когда в 2014 году один из преподавателей пригласил ее поучаствовать в соревновании, она называет «подарком судьбы». Постепенно она прошла все этапы чемпионата: от региональных соревнований до чемпионата мира 2015 года в Бразилии. Прокопеня поехала туда в статусе чемпиона России в своей компетенции, хотя призового места не заняла.
В рамках подготовки к различным этапам WorldSkills конкурсанты осваивают навыки, которые бы не получили в рамках обучения в колледже, рассказывает Прокопеня. В этом плане чемпионат дает даже больше, чем традиционное образование.
— Здесь ты понимаешь, что делать, куда двигаться. Я бы хотела, чтобы ребята, которые учатся в колледже, получали реальные навыки, которые бы пригодились им, когда они придут в ресторан. Им говорят: «Забудьте все, чему вас учили», — мне кажется это ненормальным для человека, который посвятил три года своему образованию. Я не хочу забывать все, чему меня учили, я хочу, чтобы мне сказали: «Вау, какой ты крутой профессионал, давай мы тебя сразу поставим на ответственную работу!».
Вместе с тем Прокопеня отмечает положительный сдвиг в системе специального образования в России и в плане отношения к рабочим профессиям. «Это, я считаю, самая большая цель WorldSkills, которая здесь была воплощена», — полагает она.
…и как уходят из WorldSkills к успеху
Сама Прокопеня — яркий пример того, как WorldSkills повлиял на карьерный рост. После чемпионата она продолжительное время работала шеф-кондитером в одном из кафе Петербурга, и предложение о работе поступило именно после чемпионата.
— Меня позвали [на должность] в три часа ночи 2 января, потому что кто-то кому-то рассказал историю, как я вместо того, чтобы получить «нормальную работу», пошла против всей семьи в колледж, попала на всероссийские соревнования и выиграла их, и поехала в Бразилию. Этот человек был владельцем ресторана, он был так впечатлен, что позвонил мне в три часа ночи и спросил: «Хочешь сделать для меня десертное меню? Приезжай, мы все сделаем». И я была уверена, что могу все сделать, могу поставить кухню, руководить людьми.
Она привела и пару других, уже зарубежных историй успеха. Так, в одном из чемпионатов выступал парень по имени Барт Дойч из Бельгии. Он не занял призовое место, однако выступил настолько хорошо, что на второй день соревнований к нему подошел человек и сказал: «Здравствуйте, я из ресторана Fat Duck в Лондоне (в 2005 году это заведение занимало первую строчку мирового рейтинга ресторанов), не хотите ли у нас работать?». Барт согласился, переехал в Лондон и год проработал в Fat Duck. Сейчас он работает в ресторане в Париже на руководящей позиции.
— С этим связана такая мысль, которую немногие понимают: рабочие профессии — это не конец. Когда я поступала на кондитера, я не думала, что буду до конца жизни стоять на кухне и печь торт. У любой рабочей профессии есть рост. Если человек вдохновлен, он может по карьерной лестнице двигаться дальше. Есть компетенция «ресторанный сервис», и после нее ты можешь работать менеджером ресторана в Париже.
Другой пример — Гари Кондон из маленькой деревушки в Ирландии, штукатур по профессии. В рамках подготовки к чемпионату Кондона заметил транснациональный производитель стройматериалов — группа компаний «Сен-Гобен», которая взяла его «под крыло». После победного выступления на мировом WorldSkills в 2011 году компания забрала его работать в ОАЭ, где он также занимает руководящую должность. «Его карьерный рост, мне кажется, никогда не закончится, он когда-нибудь будет президентом компании», — полагает Прокопеня.
Здесь стоит заметить, что «Сен-Гобен» — партнер WorldSkills Kazan. Так что у казанских участников тоже есть шансы повторить карьерный рост Гари Кондона.
Сейчас Прокопеня работает в системе WorldSkills как эксперт и участник программы WorldSkills Champions Trust — бывшие победители чемпионата, которые выполняют представительские функции. Кроме того, она поступает в магистратуру во Франции по специальности food science — «наука о еде». Однако свое будущее она связывает с работой в России.
— Моя золотая мечта — построить образовательный центр, в котором будет возможность для студентов получать сразу реальные навыки в профессии. В России есть хорошие возможности для открытия бизнеса, для развития. Плюс здесь моя семья, мой муж, — объясняет она.
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