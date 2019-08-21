Истории успеха WorldSkills: из ирландской деревни и российского колледжа — в шефы и мировую корпорацию

Организаторы WorldSkills Kazan рассказали, как будут проходить соревнования, и раскрыли истории успеха победителей чемпионата прошлых лет

Фото: Александр Артемьев

До начала соревнований WorldSkills Kazan остался всего день, и уже сейчас участники прибывают на места соревнований, чтобы подготовиться. Между тем организаторы WorldSkills Kazan рассказали, как именно пройдет чемпионат, каким образом молодые профессионалы попадают в систему WorldSkills и чего могут достигнуть. Например, как участники ЧМ, не обязательно занявшие призовые места, устраивались на руководящие должности, подчас в транснациональные корпорации. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Участники должны работать быстро и чисто

Уже завтра состоится открытие WorldSkills Kazan, и в МУ «Казань Экспо» идут последние приготовления к соревнованиям. Соревнования по 56 различным компетенциям будут проходить в шести секторах, и, несмотря на большие площади центра, компетенции соседствуют довольно плотно: от поваров и кондитеров рукой подать до специалистов по электронике. Сегодня у участников подготовительный день — они прибывают на площадку, чтобы посмотреть, как работает оборудование, приноровиться к нему, разложить свои инструменты.

Экскурсию для журналистов по площадке сегодня проводила Анна Прокопеня, чемпион российского этапа WorldSkills в 2015 году по направлению «Кондитерское дело». Первым делом она рассказала о заданиях, которые предстоят участникам. Здесь эти задания называют test project. Они составлены так, чтобы охватить все направления профессии.

— Test project’ы состоят из модулей. В моей компетенции, «Кондитерское дело», это шесть модулей. Это приготовление карамели, торта, лепка, шоколад, миниатюра и модуль f — это таинственное задание. Вообще «таинственные задания» могут составлять от 30 до 100% задач, и зачастую участники, приезжая на соревнования, не знают, что им потребуется сделать, — объясняет она.

Экскурсию для журналистов по площадке сегодня проводила Анна Прокопеня, чемпион российского этапа WorldSkills в 2015 году по направлению «Кондитерское дело»

Участник могут взять с собой ограниченное количество инструментов. При этом за отведенное время (у тех же кондитеров это четыре часа) участник должен не только разложиться и выполнить задачу, но и навести идеальный порядок на рабочем месте — это тоже оценивается.

К слову, оценивают участников те эксперты, которые тренировали команды перед чемпионатом. Естественно, они не могут оценивать команду собственной сборной — только конкурентов. Оценки заносятся в электронную систему и оглашаются только в последний момент: на церемонии закрытия чемпионата.

Сотни тысяч листов, десятки тысяч метров кабеля и кофемашина

Между делом Прокопеня привела несколько интересных чисел о том, что включают в заявку участники по тем или иным направлениям. К примеру, для соревнований потребуется 150 тысяч листов бумаги для компетенции «Технология печати». Еще участникам понадобится 1 944 стакана и тысяча коктейльных трубочек (для компетенции «Ресторанный сервис»), 30 400 шурупов, 450 поварских колпаков, свыше 24 тысяч цветков, 22 дрона, два вертолета и 35 тысяч метров кабеля (по длине это четыре высоты Эвереста)

Но есть три вещи, которые присутствуют в каждой заявке, — как минимум две из них довольно неочевидны. Для каждого соревновательного места поставляется огнетушитель, набор шариковых ручек и… кофе-машина. Вне зависимости от того, пьют участник кофе или нет, — бодрящий напиток должен быть.

На «Казань Экспо» идут последние приготовления к соревнованиям. Соревнования по 56 различным компетенциям будут проходить в шести секторах, и, несмотря на большие площади центра, компетенции соседствуют довольно плотно

Как молодые профессионалы приходят в WorldSkills…

Прокопеня рассказала свою историю прихода в WorldSkills. После школы она поступила в колледж — ей хотелось быть поваром («Это способ реально менять мир! Если у человека был плохой день, я могу приготовить ему еду, и его день станет хорошим», — объясняет она выбор профессии). Однако сама учеба казалась ей довольно скучной. Тот момент, когда в 2014 году один из преподавателей пригласил ее поучаствовать в соревновании, она называет «подарком судьбы». Постепенно она прошла все этапы чемпионата: от региональных соревнований до чемпионата мира 2015 года в Бразилии. Прокопеня поехала туда в статусе чемпиона России в своей компетенции, хотя призового места не заняла.

В рамках подготовки к различным этапам WorldSkills конкурсанты осваивают навыки, которые бы не получили в рамках обучения в колледже, рассказывает Прокопеня. В этом плане чемпионат дает даже больше, чем традиционное образование.

— Здесь ты понимаешь, что делать, куда двигаться. Я бы хотела, чтобы ребята, которые учатся в колледже, получали реальные навыки, которые бы пригодились им, когда они придут в ресторан. Им говорят: «Забудьте все, чему вас учили», — мне кажется это ненормальным для человека, который посвятил три года своему образованию. Я не хочу забывать все, чему меня учили, я хочу, чтобы мне сказали: «Вау, какой ты крутой профессионал, давай мы тебя сразу поставим на ответственную работу!».

Вместе с тем Прокопеня отмечает положительный сдвиг в системе специального образования в России и в плане отношения к рабочим профессиям. «Это, я считаю, самая большая цель WorldSkills, которая здесь была воплощена», — полагает она.

В рамках подготовки к различным этапам WorldSkills конкурсанты осваивают навыки, которые бы не получили в рамках обучения в колледже. В этом плане чемпионат дает даже больше, чем традиционное образование

…и как уходят из WorldSkills к успеху

Сама Прокопеня — яркий пример того, как WorldSkills повлиял на карьерный рост. После чемпионата она продолжительное время работала шеф-кондитером в одном из кафе Петербурга, и предложение о работе поступило именно после чемпионата.

— Меня позвали [на должность] в три часа ночи 2 января, потому что кто-то кому-то рассказал историю, как я вместо того, чтобы получить «нормальную работу», пошла против всей семьи в колледж, попала на всероссийские соревнования и выиграла их, и поехала в Бразилию. Этот человек был владельцем ресторана, он был так впечатлен, что позвонил мне в три часа ночи и спросил: «Хочешь сделать для меня десертное меню? Приезжай, мы все сделаем». И я была уверена, что могу все сделать, могу поставить кухню, руководить людьми.

Она привела и пару других, уже зарубежных историй успеха. Так, в одном из чемпионатов выступал парень по имени Барт Дойч из Бельгии. Он не занял призовое место, однако выступил настолько хорошо, что на второй день соревнований к нему подошел человек и сказал: «Здравствуйте, я из ресторана Fat Duck в Лондоне (в 2005 году это заведение занимало первую строчку мирового рейтинга ресторанов), не хотите ли у нас работать?». Барт согласился, переехал в Лондон и год проработал в Fat Duck. Сейчас он работает в ресторане в Париже на руководящей позиции.

— С этим связана такая мысль, которую немногие понимают: рабочие профессии — это не конец. Когда я поступала на кондитера, я не думала, что буду до конца жизни стоять на кухне и печь торт. У любой рабочей профессии есть рост. Если человек вдохновлен, он может по карьерной лестнице двигаться дальше. Есть компетенция «ресторанный сервис», и после нее ты можешь работать менеджером ресторана в Париже.

Другой пример — Гари Кондон из маленькой деревушки в Ирландии, штукатур по профессии. В рамках подготовки к чемпионату Кондона заметил транснациональный производитель стройматериалов — группа компаний «Сен-Гобен», которая взяла его «под крыло». После победного выступления на мировом WorldSkills в 2011 году компания забрала его работать в ОАЭ, где он также занимает руководящую должность. «Его карьерный рост, мне кажется, никогда не закончится, он когда-нибудь будет президентом компании», — полагает Прокопеня.

Здесь стоит заметить, что «Сен-Гобен» — партнер WorldSkills Kazan. Так что у казанских участников тоже есть шансы повторить карьерный рост Гари Кондона.

Сейчас Прокопеня работает в системе WorldSkills как эксперт и участник программы WorldSkills Champions Trust — бывшие победители чемпионата, которые выполняют представительские функции. Кроме того, она поступает в магистратуру во Франции по специальности food science — «наука о еде». Однако свое будущее она связывает с работой в России.

— Моя золотая мечта — построить образовательный центр, в котором будет возможность для студентов получать сразу реальные навыки в профессии. В России есть хорошие возможности для открытия бизнеса, для развития. Плюс здесь моя семья, мой муж, — объясняет она.

1 / 29 Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев