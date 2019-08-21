На открытии WorldSkills используют технологии дополненной реальности

На церемонии открытия чемпионата WorldSkills будут задействованы технологии дополненной реальности.

На праздничном шоу будут использоваться множество новых технологий, в частности, технология AR (augmented reality), а зрители станут его частью. 3D-эффекты будут появляться в виртуальном пространстве стадиона «Казань Арена».

Зрители на трибунах смогут смотреть AR-эффекты через экраны своих гаджетов с помощью специально разработанного для церемонии приложения WSK 2019 AR Experience. Также технологии дополненной реальности можно будет увидеть на информационных экранах стадиона, специальные сигналы будут предупреждать о появлении очередного эффекта AR. В полном объеме эффекты AR увидят и зрители ТВ и web-трансляции.

Организаторы рекомендуют скачать бесплатное приложение WSK 2019 AR Experience заранее и обновить перед церемонией, сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Напомним, завтра на стадионе «Казань Арена» состоится открытие чемпионата рабочих профессий. В день проведения церемонии часть дорог будет перекрыта. Ознакомиться с полным списком можно здесь.