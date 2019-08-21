СМИ рассказали, сколько США хотели заплатить за Гренландию

США предлагали взять на себя годовые выплаты Дании властям Гренландии в размере $600 млн, чтобы заполучить остров. Также Штаты хотели единовременно выплатить Дании крупный бонус за территорию.

Сумма выплаты неизвестна, однако, по мнению чиновник из администрации президента США Дональда Трампа, она могла бы простимулировать интерес Дании к передаче Гренландии в бессрочное владение США, передает Washington Post.

Ранее американские журналисты выяснили, что президент США Дональд Трамп интересовался возможностью купить остров Гренландия. Вопрос о приобретении острова, находящегося под юрисдикцией Дании, глава Соединенных Штатов задавал своим советникам.

В Министерстве иностранных дел автономной территории сообщили, что Гренландия открыта для сотрудничества в области бизнеса, но не для продажи. Эксперт оценил стоимость островов в $10 трлн долларов.