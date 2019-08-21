«Мусорная» госкомпания выбрала претендентов на господдержку, среди них — три проекта из Башкирии

Госкомпания «Российский экологический оператор» выбрала 15 из 165 проектов по сортировке отходов по всей России, которые смогут претендовать на господдержку. Об этом говорится в письме гендиректора оператора Дениса Буцаева вице-премьеру Алексею Гордееву.

За основу брали те проекты, где выход полезных вторичных ресурсов при обработке отходов составил не менее 20%, рассказал замглавы Российского государственного экологического оператора Вячеслав Духин.

В список попали в том числе три проекта в Башкирии — «Эко Уфа», региональный оператора «Эко сити» и «Полигон».

Все проекты будут включены в «Библиотеку лучших практик» и смогут получить субсидии на модернизацию установок для роста объема сортировки мусора и компостирования органической части, которая может использоваться в качестве удобрений или для дальнейшего разложения без необходимости вывоза на свалки, пишет РБК.



Отмечается, что в список не включен мусоросжигательный завод в Татарстане, так как он не является действующим.

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