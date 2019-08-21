В Татарстане хранилище радиоактивных отходов ликвидируют за 32,5 млн рублей

Ликвидация радиоактивного загрязнения Чистопольского часового завода обойдется в 32,5 млн рублей. Работы по устранению проведет ФГУП «РосРАО».

«Контракт на выполнение работ по реабилитации территории непроектных хранилищ ЗАО Чистопольский часовой завод заключен Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «РосРАО». Его сумма составила 32 508 508 рублей», — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Запланированы работы по извлечению радиоактивных отходов из непроектных хранилищ, расположенных на территории завода и Кубасского леса. Материал временно отправят на пункт хранения радиоактивных отходов. Далее опасные отходы будут сданы национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. После извлечения на территории хранилищ будет проведена дезактивация и заключительный радиационный контроль.

Ранее сообщалось, что ФГУП «РосРАО» займется ликвидацией двух хранилищ радиоактивных отходов в Татарстане — на территории Чистопольского часового завода «Восток» (250 кв. м) и Кубасского леса. Работы будут проведены в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года».