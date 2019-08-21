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МЧС предупредило татарстанцев о тумане

13:28, 21.08.2019
МЧС предупредило татарстанцев о тумане
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий.

По информации Гидрометцентра РТ, Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, с 23.00 21 августа до 10.00 утра 22 августа на территории Республики Татарстан и Казани местами ожидается туман.

МЧС России по РТ предупреждает о том, что во время отдыха на природе нужно иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. Водителям следует избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы и при возможности надеть светоотражающий жилет.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами возможен дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов.

Общество Татарстан
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