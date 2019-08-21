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В Гидрометцентре рассказали, что бабье лето в России будет

17:06, 21.08.2019
В Гидрометцентре рассказали, что бабье лето в России будет
Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ожидает бабье лето в сентябре.

«Это мы видим сейчас. Каким оно будет, трудно сказать, но бабье лето будет», — цитирует его RT.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев заявил, что в августе среднемесячная температура в Казани будет ниже многолетней нормы.

Он добавил, что сейчас все надежды на теплую погоду остаются только на сентябрь, на бабье лето.

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