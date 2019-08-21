Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров

С начала 2019 года экономический ущерб от лесных пожаров составил около 7 млрд рублей.

На данный момент более точную цифру назвать нельзя, так как нужно обследовать места пожаров, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, а также определить количество и качество пострадавшей древесины, сообщил врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

По состоянию на среду общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории, пишет «РИА Новости».

Напомним, что по итогам января — июня 2019 года в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров. Сумма ущерба в целом составила 2,4 млрд рублей.