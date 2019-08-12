Итоги дня: потепление в Поволжье, Минниханов на Каспийском форуме, новые камеры наблюдения в парках Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 августа.

В ближайшие дни в регионах Поволжья ожидается потепление до +30°С. По данным Приволжского Гидрометцентра, с середины недели северо-западные потоки воздушных масс сменятся на юго-западные и южные.



Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в рабочей поездке в Туркменистане. Он принимает участие в открытии Первого Каспийского экономического форума. Сегодня Рустам Минниханов посетил газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена.

Республика Татарстан находится в числе лидеров по внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве. Исследование проводилось в 85 субъектах страны, 20% из них демонстрируют высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в сельское хозяйство, в 29% регионах фиксируется средний показатель.

Оргкомитет «Ворлдскиллс» разослал всем участникам письма с рекомендациями не привозить с собой в Россию продукты питания. По словам руководителя главного операционного центра чемпионата, такая мера применяется из-за того, что во время Универсиады 2013 года конкурсанты привозили еду с собой, многие продукты были скоропортящимися и угрожали здоровью самих участников.



В Казани закончились судебные тяжбы по делу о манипуляции рынком ценных бумаг. Обвинение требует наказать бывшего брокера «Ак Барс» Банка 4 годами колонии общего режима и взыскать в пользу потерпевшего банка 75 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

ГИБДД Казани раскрыло подробности смертельного ДТП с участием машины каршеринг-сервиса «Яндекс.Драйв», которое произошло сегодня ночью. Ранее видео последствий ДТП появилось в соцсетях.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов захотел купить всю линейку автомобилей Aurus, которые продемонстрировал ему российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о версии лимузина Aurus Senat, которую изготовили специально для форума в единственном экземпляре.



Камеры видеонаблюдения в парках в 2018 году помогли раскрыть 14,7% совершенных там преступлений. На сегодняшний день в 33 парках и скверах Казани установлено 419 камер видеонаблюдения. В этом году еще в пяти парках Казани появится система видеонаблюдения. 189 камер будут установлены в рамках проекта «Безопасный город».

