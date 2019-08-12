Камеры наблюдения в парках Казани помогли раскрыть 15% всех преступлений

Камеры видеонаблюдения в парках в 2018 помогли раскрыть 14,7% совершенных там преступлений. Об этом рассказа сегодня Рифат Ханнанов, начальник управления информационных технологий и связи.

Всего, по словам Ханнанова, единый реестр камер насчитывает 12,5 тысячи устройств.

Напомним, в феврале этого года Минстрой РФ объявил о намерении разработать систему правил по использованию камер видеонаблюдения для более оперативного и эффективного поиска пропавших людей. В министерстве тогда указали, что основной проблемой использования камер является их неэффективное расположение.

