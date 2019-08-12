Президент Туркменистана захотел купить всю линейку российских автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание приобрести всю линейку автомобилей Aurus, которые продемонстрировал ему российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Презентация прошла перед началом Каспийского экономического форума. Медведев, в частности, продемонстрировал Бердымухамедову лимузин Aurus белого цвета, пишет «РИА Новости». Речь идет о версии лимузина Aurus Senat, которую изготовили специально для форума в единственном экземпляре.

После того как президент Туркмении заявил о намерении подать заявку на приобретение всей линейки автомобилей (которая помимо лимузинов включает в себя еще и седан, разрабатываются также лимузин и внедорожник), Медведев заявил, что «заявка, безусловно, принята».

Под брендом Aurus выпускаются российские автомобили люксового класса проекта «Кортеж». Автомобили приобретаются в основном для перевозки первых лиц государства. Сообщалось, что лимузин Aurus будет стоить от 18 млн рублей.

