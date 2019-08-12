В Поволжье ожидается потепление до +30°С

В ближайшие дни в регионах Поволжья ожидается потепление до +30°С. По данным Приволжского Гидрометцентра, с середины недели северо-западные потоки воздушных масс сменятся на юго-западные и южные.

В Самарской области температура воздуха местами достигнет +30°С, говорится в сообщении службы.

В Татарстане уже 15 августа ожидается до +25°С. Метеорологи прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.

Башгидромет предсказывает 21—26 градусов тепла в Башкортостане. При этом возможен дождь.