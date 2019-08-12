Соцсети: в Казани произошло смертельное ДТП с участием авто «Яндекс.Драйва»

Фото: скриншот

В Казани на улице Фучика произошло смертельное ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв». Видеозапись последствий аварии появилась в социальных сетях.

На видеозаписи видно накрытое пленкой тело неподалеку от каршерингового автомобиля. Также видно, что движение на дороге временно перекрыли автомобили ГИБДД.

Напомним, в августе «Яндекс.Драйв» в тестовом режиме начал выявлять пользователей с неаккуратной манерой вождения. В перспективе сервис намерен навечно блокировать водителей с агрессивной манерой езды.

При этом на середину июля, спустя полтора месяца работы сервиса в Татарстане, на территории республики выявили 52 ДТП с участием автомобилей «Яндекс.Драйва».