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Для брокера «Ак Барс» Банка гособвинитель запросил 4 года колонии

12:05, 12.08.2019
Для брокера «Ак Барс» Банка гособвинитель запросил 4 года колонии
Фото: "Реальное время"

В Казани финишировали судебные прения по делу о манипуляции рынком ценных бумаг. Гособвинитель просила наказать бывшего брокера «Ак Барс» Банка 4 годами колонии общего режима и взыскать в пользу потерпевшего банка 75 млн рублей, передает журналист «Реального времени».

На финише судебного процесса обвиняемый Артем Люлинский заявил — вину не признает, заявления об ущербе банку безосновательны. Его адвокат просил вынести оправдательный приговор.

Детали — в материале «Реального времени».

ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанкиОбщество Татарстан
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