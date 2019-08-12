Для брокера «Ак Барс» Банка гособвинитель запросил 4 года колонии
В Казани финишировали судебные прения по делу о манипуляции рынком ценных бумаг. Гособвинитель просила наказать бывшего брокера «Ак Барс» Банка 4 годами колонии общего режима и взыскать в пользу потерпевшего банка 75 млн рублей, передает журналист «Реального времени».
На финише судебного процесса обвиняемый Артем Люлинский заявил — вину не признает, заявления об ущербе банку безосновательны. Его адвокат просил вынести оправдательный приговор.
Детали — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанкиОбщество Татарстан
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