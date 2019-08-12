Участников WorldSkills Kazan 2019 попросили не привозить с собой продукты питания

Накануне приезда в Казань оргкомитет 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» разослал всем участникам письма с рекомендациями не привозить с собой в Россию продукты питания. Об этом сообщила «Реальному времени» руководитель главного операционного центра WorldSkills Kazan 2019 Галина Куприянова.

«Перед началом мы провели большую информационную работу и рассылали письма, в которых сообщали: «Пожалуйста, не делайте этого, не возите с собой продукты. Организаторы обеспечат вас всем необходимым», — рассказала она, отвечая на вопрос о том, с какими трудностями может столкнуться оргкомитет. По ее словам, меню на все дни чемпионата согласовали со всеми делегациями, которые приезжают в Казань из 63 стран мира. Оно составлено по рецептам национальных кухонь разных стран, поэтому каждый найдет блюда себе по вкусу. «Это будет очень разнообразная кухня», — заверила она.

Руководитель главного операционного центра WorldSkills Kazan 2019 Галина Куприянова отметила, что уговаривать зарубежных участников мировых первенств не брать с собой продукты питания приходится каждый раз. По ее словам, впервые они столкнулись с этой проблемой при проведении летней Универсиады — 2013. «Тогда часть конкурсантов прибывала со своими продуктами. Они были скоропортящимися. И мы должны были вмешиваться и сообщать о том, что в них есть угроза безопасности их собственному здоровью», — поделилась она. Таким образом, привезенные продукты изымались.