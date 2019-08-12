Прокурор требует посадки первого в России брокера-«манипулятора»

Для экс-сотрудника «Ак Барс» Банка запросили 4 года колонии за убытки 76,6 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Завтра в Казани ожидается приговор по первому в России уголовному делу о манипулировании рынком ценных бумаг. В прениях гособвинитель просила о «справедливом обвинительном приговоре» с посадкой подсудимого, потерпевший «Ак Барс» Банк поддержал гражданский иск на 75 млн рублей — за вычетом погашенного ущерба, а сам брокер Артем Люлинский вновь заявил, что не считает себя виновным. Детали — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Не признал вину, но выплатил 1,2 миллиона



Прения по делу банкира Кировскому райсуду Казани пришлось проводить дважды. Первый раз — в июле, второй раз — на прошлой неделе, поскольку в последнем слове подсудимый вдруг попросил приобщить и исследовать новые документы. Не признавая вину, он представил суду четыре квитанции за февраль — апрель 2018 года о перечислении на спецсчет «Ак Барс» банка 1,2 млн рублей с назначением платежей «возмещение убытков по целевым сделкам с Центробанком».

Нюанс в том, что ранее в материалах дела фигурировала погашенная сумма на 250 тысяч меньше, которую потерпевшая сторона просила вычесть из ранее заявленного гражданского иска.

— Считаю доводы обвинения несостоятельными, а свои методы торговли обоснованными, — сообщил Артем Люлинский. — С формулировкой прокурора «общественно опасная деятельность» не согласен.



Прения по делу банкира Кировскому райсуду Казани пришлось проводить дважды. Фото rt.rbk.ru

Далее обвиняемый заявил о значимости данного судебного процесса — первого в России по статье 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком». Разбираться в этом деле суд начал еще в мае 2018-го. «Хотелось бы надеяться, что наши труды в течение года не прошли даром — выявлено много слабых мест в законодательстве», — подчеркнул Люлинский и признался: как человек, «близкий к рынку», сам «не раз страдал от манипуляций», а потому «хотел бы, чтобы порядок на биржевом рынке был наведен».

По мнению подсудимого, к наведению этого порядка волей-неволей приобщились все участники данного судебного процесса. «Хотелось бы верить, что это не напрасно», — завершил он выступление.



Гособвинитель: посадить на 4 года, взыскать 75 миллионов

Адвокат подсудимого Марсель Бадрутдинов попросил возобновить судебное следствие ради исследования новых чеков. Гособвинитель Светлана Белова его поддержала, а представители банка не возражали.

Председательствующий судья Дамир Гильфанов возобновил следствие, исследовал платежки и поинтересовался у начальника управления судебной защиты АББ Марата Химченко, не поменялась ли позиция по сумме гражданского иска. Тот сходу скорректировал размер непогашенного, по версии потерпевшей стороны, ущерба — 75 410 857 рублей 30 копеек.

Из чего складывается эта сумма, в повторных прениях сообщила прокурор отдела прокуратуры РТ Светлана Белова. Она напомнила, что с марта 2011-го по декабрь 2016 года Артем Люлинский одновременно проводил взаимосвязанные операции с брокерскими счетами АББ и «Ак Барс Финанс» и своим личным счетом.

По мнению Светланы Беловой, позиция подсудимого о законности его действий и отсутствия ущерба банку опровергается его признанием на предварительном следствии и частичным погашением ущерба. Фото Дарьи Турцевой

«Он совершал сделки на заведомо невыгодных для банка условиях — покупал от лица банка бумаги дороже, продавая их со своего личного счета, а продавал от лица банка дешевле и зачислял проданное на личный счет», — поддержала выводы следователей гособвинитель и сообщила, что эти действия вызвали существенные отклонения на торгах, то есть налицо — манипулирование рынком.

Напомним, претензии Центробанка и силовиков в 2017 году вызвали почти полтысячи спорных сделок с акциями «Норильского никеля», «Северстали», «Татнефти», «Русгидро», «Газпрома», «Мечела», ВТБ и других компаний. А также две использованные брокером схемы — продажа своих акций банку по выгодной для продавца цене и вброс больших пакетов на рынок ради его насыщения, снижения цены и последующей скупки у банка с выгодой для покупателя.

По мнению Светланы Беловой, позиция подсудимого о законности его действий и отсутствия ущерба банку опровергается его признанием на предварительном следствии и частичным погашением ущерба. А также показаниями сотрудников Центробанка, АББ, «Ак Барс Финанс» и судебной экспертизой, что установила «излишний доход, полученный Люлинским».

В качестве наказания для брокера гособвинитель запросила 4 года колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей и отлучением от деятельности по торговле ценными бумагами еще на 3 года. Кроме того, просила взыскать с подсудимого 75,4 млн рублей. «Прошу вынести справедливый обвинительный приговор», — завершила свою речь прокурор.

Сам Артем Люлинский заявил, что полностью поддерживает свое выступление в первых прениях, и добавил: «Вину не признаю». Фото Ирины Плотниковой

Защита о негуманном подходе прокурора

Представитель потерпевшего банка «Ак Барс» Данис Валиев поддержал позицию обвинения, во многом основанную на первичном акте проверки Центробанка, который проанализировал обезличенные сделки и идентифицировал участие Люлинского одновременно в качестве покупателя и продавца.

«Контраргументы относительно сделок, отнесенных Центральным Банком РФ к подозрительным, в настоящее время не представлены», — сообщил в свою очередь Марат Химченко и просил удовлетворить гражданский иск банка.

Сам Артем Люлинский заявил, что полностью поддерживает свое выступление в первых прениях, и добавил: «Вину не признаю».

Напомним, на старте процесса брокер заявлял: в его инструкция не было запрета на торговлю с личного счета, а план по прибыли он выполнял вдвое. «90 процентов тех сделок, которые следствие считает манипулятивными, в конечном итоге принесли банку прибыль! Но почему-то ни Центробанк, ни следствие не стали анализировать, что было с акциями дальше», — возмущался он. Его адвокат подчеркивал — упущенную банком выгоду никак нельзя равнять с ущербом от уголовного преступления.

— Считаю, вина Люлинского не доказана. Прошу его оправдать, — выступил защитник Марсель Бадрутдинов.

В своей речи адвокат также процитировал слова прокурора — «признать смягчающими обстоятельствами состояние здоровья, наличие брата-инвалида и престарелых родителей». И заметил: «В то же время гособвинитель просит реальный срок 4 года и еще наложить штраф 1 млн рублей и удовлетворить иск 75 миллионов. Я считаю, это совсем не гуманно и не является позицией с учетом смягчающих обстоятельств».

«Почему-то ни Центробанк, ни следствие не стали анализировать, что было с акциями дальше», — возмущался брокер. Фото cbr.ru

В первых прениях Бадрутдинов прямо заявил: называя ущербом от преступления упущенную выгоду банка, истец и гособвинитель противоречат нормам УПК. По мнению защитника, реальные расчеты существенных отклонений от биржевой цены по спорным сделкам Люлинского никем так и не были проведены. По сути, манипулятивными бездоказательно признали все сделки, где один брокер выступал от лица и продавца, и покупателя:

— Экспертом не был произведен анализ рынка на момент приобретения/продажи ценных бумаг Люлинским и влияния данных сделок на состояние рынка, но при этом он однозначно делает вывод о манипулировании рынком, — отметил адвокат.

Защита также ходатайствовала о вызове в суд представителя ПАО «Московская биржа» для дачи показаний о том, как проводился расчет существенного отклонения по 477 операциям Люлинского, но получила отказ.

«Считаю доводы обвинения недостаточно обоснованными», — заявил в последнем слове подсудимый.

Судья удалился в совещательную комнату, назначив предварительную дату оглашения приговора на 13 августа. Но не исключил, что она может измениться.