Татарстан в топе лидеров по внедрению цифровых подходов в сельском хозяйстве

Республика Татарстан находится в числе лидеров по внедрению цифровых технологии в сельском хозяйстве. Это отмечается в исследовании Минсельхоза России по развитию цифрового преобразования агропромышленного комплекса.

Помимо Татарстана, регионами, которые показали хорошие результаты по внедрению цифровых технологии в сельское хозяйство, стали Алтайский и Краснодарский края, Курская, Липецкая и Самарская область, Республика Башкирия. Низкие темпы фиксируются в Еврейской автономной области, Амурской, Кировской, Костромской, Магаданской и Мурманской областях, Камчатском и Приморском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике, передает данные пресс-служба Минсельхоза РТ.

Исследование проводилось в 85 субъектах страны, 20% из них демонстрируют высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в сельское хозяйство, в 29% регионах фиксируется средний показатель.

Уровень цифровизации оценивался по следующим показателям: апробация пилотных решений и их тиражирование, полнофункциональное применение Электронного Правительства и новых цифровых технологий, а также возможность подключения же существующих региональных систем с высоким уровнем развития IT технологий в сельское хозяйство.

Проект Минсельхоза России «Цифровое сельское хозяйство» рассчитан на 2019-2024 годы и создан для производителей сельхозтоваров всех категории, в том числе малого и среднего бизнеса и личных хозяйств.

Напомним, В Татарстане запустили проект по поддержке фермеров «Агростартап» с бюджетом в 37 млрд рублей.



