ГИБДД Казани раскрыло подробности смертельного ДТП с автомобилем «Яндекс.Драйва»

ГИБДД Казани раскрыло подробности смертельного ДТП с автомобилем каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв», которое произошло сегодня ночью.

Жертвой ДТП стал мужчина в возрасте 40 лет. За рулем автомобиля находился мужчина 1996 года рождения, водитель был трезв. Автомобиль двигался по улице Фучика со стороны улицы Завойского в направлении улицы Кул Гали города Казани.

При этом, как следует из сообщения ГИБДД, виновником ДТП стал именно пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте.

Ранее видео последствий ДТП появилось в соцсетях.