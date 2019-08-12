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ГИБДД Казани раскрыло подробности смертельного ДТП с автомобилем «Яндекс.Драйва»

11:48, 12.08.2019
ГИБДД Казани раскрыло подробности смертельного ДТП с автомобилем «Яндекс.Драйва»
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal/

ГИБДД Казани раскрыло подробности смертельного ДТП с автомобилем каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв», которое произошло сегодня ночью.

Жертвой ДТП стал мужчина в возрасте 40 лет. За рулем автомобиля находился мужчина 1996 года рождения, водитель был трезв. Автомобиль двигался по улице Фучика со стороны улицы Завойского в направлении улицы Кул Гали города Казани.

При этом, как следует из сообщения ГИБДД, виновником ДТП стал именно пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте.

Ранее видео последствий ДТП появилось в соцсетях.

Происшествия Татарстан
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