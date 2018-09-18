Итоги дня: сбитый в Сирии Ил-20, провал на Ершова, порт для «Транснефти» в Камском Устье

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 сентября.

Российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО накануне вечером. В Минобороны России сегодня заявили, что это произошло по вине Израиля. Президент России Владимир Путин считает, что «это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал атаковать Израиль.

В Казани произошел провал по улице Николая Ершова, который вызвал пробки в этом районе города. Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров заявил, что проблемы на участке зафиксировали в пятницу во время планового обхода. Коллектор, который там проходит, должны были заменить в 2013 году, но это сделано не было. Сроки восстановления на месте аварии пока неизвестны.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что налоги от нефтяной отрасли могут снизиться на 3,3 трлн рублей без дополнительного стимулирования добычи. При этом Минэнерго выступает за полный переход месторождений Западной Сибири на налог на дополнительный доход.

Правительство Татарстана планирует изъять участки в Камском Устье для строительства «Базы флота №1». Предложение поступило от АО «Транснефть-Прикамье», за счет которого будет вестись строительство.

Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты голосования выборов губернатора Приморья на 13 участках. Это было сделано из-за подозрений в фальсификации.