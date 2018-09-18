Директор «Водоканала» о провале асфальта на Ершова: «Аварию мы ожидали с пятницы»

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Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров заявил, что проблемы на участке, где произошло обрушение асфальта, зафиксировали в пятницу во время планового обхода. Подпоры были обнаружены на сетях, начиная с улицы Космонавтов и заканчивая Николая Ершова.



«По всей трассе нами были установлены запорные устройства, чтобы с тех районов не приходила сюда вода. Таким образом, мы сняли одну из глобальных проблем, которая могла произойти — кроме провала здесь мог произойти еще потоп и излив хозбытовой канализации на поверхность», — заявил Егоров.

По его словам, на участке проходит коллектор диаметром 60 миллиметров, построенный в 1963 году.

«При сроке эксплуатации коллекторов в 50 лет нетрудно посчитать, что его должны были заменить еще к 2013 году. Но сделано это не было», — добавил он.

Сам провал сейчас не увеличивается. Ранее ГИБДД Казани рекомендовала водителям выбирать маршрут в объезд дома №29б по улице Николая Ершова, где накануне произошло обрушение асфальта.