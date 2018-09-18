Правительство планирует изъять участки в Камском Устье для строительства «Базы флота»

Правительство Татарстана планирует изъять участки в Камском Устье для строительства объекта регионального значения «База флота №1». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Речь идет о семи участках общей площадью 4,4 га, принадлежащих физлицам И.С. Мутыкову и И.Д. Бикташеву в Кирельском сельском поселении Камско-Устьинского района, следует из документа.

Решение принято в соответствии с предложением Министерства земельного имущества РТ и АО «Транснефть-Прикамье», за счет которого будет вестись строительство.

Предполагается, что АО «Транснефть-Прикамье» определит размер и выплатит возмещение за изымаемые земельные участки и убытки.

Ранее «Реальное время» рассказывало о камско-устьинских помещиках. Так, селение Теньки в силу семейных бизнес-связей известных казанских девелоперов превратилось фактически в «Суваровский полуостров».

