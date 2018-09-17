В Казани из-за дыры в асфальте образовались две крупные пробки

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В Казани сегодня были зафиксированы две крупные пробки из-за пробоины в асфальте на улице Ершова.

Затор длиной в 4,4 км наблюдался на улицах Карла Маркса и Николая Ершова, от улицы Лобачевского до Советской площади. Второе затруднение было зафиксировано на Сибирском тракте и улице Николая Ершова, от улицы Халитова до улицы Абжалилова. Обе пробки, согласно данным «Яндекса», продержались 2 часа 20 минут.

В мэрии Казани позже уточнили, что провал на дороге образовался из-за коммунальной аварии в сетях канализации.

«Сейчас на месте работают аварийные бригады, установлено ограждение, ведутся первоочередные работы», — говорится в сообщении в Twitter.



Ранее сообщалось, что в Казани сегодня вечером наблюдаются многокилометровые пробки в восемь баллов.