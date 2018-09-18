ТИК в Приморье решила отменить результаты голосования на 13 участках

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменяет результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморья на 13 участках.

Причиной стало долгое введение результатов голосования в систему ГАС «Выборы». На ТИК предположили, что там пытаются сфальсифицировать результаты, передает ТАСС.

Напомним, в Приморье разгорелся скандал на выборах губернатора. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала первые иски о возможных нарушениях. Уже к вечеру Ищенко объявил о прекращении голодовки.