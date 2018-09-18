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ТИК в Приморье решила отменить результаты голосования на 13 участках

07:27, 18.09.2018 1
ТИК в Приморье решила отменить результаты голосования на 13 участках
Фото: realnoevremya.ru

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменяет результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморья на 13 участках.

Причиной стало долгое введение результатов голосования в систему ГАС «Выборы». На ТИК предположили, что там пытаются сфальсифицировать результаты, передает ТАСС.

Напомним, в Приморье разгорелся скандал на выборах губернатора. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала первые иски о возможных нарушениях. Уже к вечеру Ищенко объявил о прекращении голодовки.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

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    молодцы. так держать.
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